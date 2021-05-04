Пользователи социальной сети TikTok из ряда стран сообщают о перебоях

Об этом пишет сайт Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов. Наиболее активно о неполадках сообщают в США, Великобритании, Германии и Франции. . По данным сайта, три четверти сообщений о перебоях касаются просмотров видео, еще почти 20 процентов – захода в учетную запись.

Китайская соцсеть TikTok запустилась в 2018-м и к настоящему времени уступает по числу пользователей лишь фейсбуку и инстаграму.