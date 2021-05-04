Основатель компании Microsoft Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака

Такое заявление они опубликовали у себя в твиттере. В нем Гейтсы говорят, что «не видят дальнейшего роста в качестве пары» — однако продолжат вместе работать в созданном ими благотворительном фонде.

Пара поженилась в 1994-м, у них трое детей. Состояние Билла сейчас превышает 130 миллиардов долларов. В 2000-м они с женой создали фонд своего имени, в который в последующие годы пожертвовали почти 40 млрд. Он специализируется на помощи развивающимся странам, социальных проектах и проектах в области здравоохранения – в том числе по вакцинам от коронавируса.