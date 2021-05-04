Часть улиц в Москве перекроют сегодня из-за репетиции парада

Это будет последняя ночная тренировка. В основном, движение транспорта ограничат на севере, северо-западе и в центре Москвы.

В частности, с 17:30 и до окончания мероприятия будут перекрыты Тверская, Моховая и Большая Никитская улицы, также проехать не получится по Большому Москворецкому мосту.

С 22 часов движение прекратится по Тверскому и Страстному бульвару, а также по Путинковскому переулку.

В департаменте транспорта Москвы отмечают, что в это время парковка личных автомобилей на участке прохода военной техники будет запрещена.

По главной площади страны проследуют все 37 парадных расчетов, а также почти 200 боевых и специализированных машин. Среди них танки Т-34 и «Армата», комплексы ПВО «Бук» и С-400, а также бронемашины «Тайфун».

Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая.