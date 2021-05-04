В России продолжаются выходные – власти продлили майские праздники из-за эпидемиологической ситуации в стране

Многие представители бизнеса выступили с критикой этого решения.

К майским выходным в этом году указ президента Владимира Путина добавил четыре дня — с 4 по 7 мая. Таким образом праздники продлятся 10 дней. В Роспотребнадзоре объяснили это необходимостью стабилизировать ситуацию с заболеваемостью и дать возможность людям отдохнуть. Органам власти и организациям разрешили самим определять формат работы. В большинстве регионов школы на это время уйдут на каникулы, в некоторых – все же продолжат работать в обычном режиме. Та же ситуация и в вузах. Во многих детских садах, которые уходят на праздники, организуют дежурные группы для детей, чьи родители будут работать в этот период. При этом тем, кто все же будет на выходных, работодатели будут не вправе будут урезать зарплату. Опрос портала HeadHunter показал, что более половины руководителей компаний негативно отнеслись к решению продлить майские праздники. По данным опроса сервиса SuperJob, почти половина работодателей не собираются отпускать сотрудников на выходные.

По данным оперативного штаба, с начала апреля прирост числа зараженных колеблется вокруг 9 тысяч человек в сутки. Россия находится на пятом месте среди стран по числу выявленных случаев.