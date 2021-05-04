Кипр оставил Россию в «красной» группе стран с наибольшим риском заражения коронавирусом

В их отношении действуют более жесткие требования для вновь прибывших граждан. Об этом говорится в сообщении кипрского Минздрава. Для посещения Кипра надо иметь отрицательный тест на коронавирус, а по прибытии сделать повторный. До получения результатам придется самоизолироваться.

Кипр открыл границы для россиян 1 апреля. При этом уже 23 апреля власти страны из-за роста числа заболевших COVID-19 ввели жесткий карантин до 9 мая. В стране действует комендантский час с 21:00 до 05:00. Выходить из дома можно только на работу или в медучреждение, а по другому поводу необходимо получать специальное разрешение по СМС. В день доступен только один такой разовый пропуск.