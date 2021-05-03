Полиция Германии закрыла один из крупнейших в даркнете сайтов по распространению детской порнографии – Boystown

Платформа существовала с 2019 года и насчитывала 400 тысяч пользователей. Она позволяла им общаться друг с другом и обмениваться изображениями и видео. На сайте, в основном, публиковали записи жестокого обращения с мальчиками, отмечает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии. В рамках расследования, в котором принимали участие Европол и правоохранительные органы Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады, были задержаны четверо граждан Германии. Трое из них, как предполагается, были администраторами Boystown, четвертый — одним из ее самых активных пользователей. Обвиняемые арестованы.
2021-05-03T23:04:51+03:00
2021-05-03T23:04:51+03:00
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23:04, 03 мая 2021
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