Россия и Венесуэла запустили регулярное авиасообщение

Первый прямой рейс авиакомпании Conviasa прибыл из Москвы в Каракас, сообщил в твиттере министр туризма и внешней торговли республики Али Падрон. По его словам, на борту было 90 пассажиров из России, среди них журналисты, влиятельные лица и инвесторы. До пандемии прямые регулярные рейсы между странами не выполнялись.

В настоящее время въезд в Венесуэлу с целью туризма невозможен, посетить республику могут командированные, лица с видом на жительство или граждане страны. Прибывающим необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее, чем за 48 часов до поездки. По прибытии нужно сдать еще один тест.