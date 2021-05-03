Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе государств

Генпрокуратура Киргизии обвинила Таджикистан в нарушении ряда международных соглашений в ходе вооруженного конфликта на границе двух государств. Возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении киргизского главного надзорного органа.

Ситуация на границе в районе водозабора «Головной», который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля. Сначала конфликт возник между жителями приграничных сел. Затем в ситуацию вмешались военные. В Бишкеке утверждают, что таджикские военнослужащие применяли пулеметы, минометы и боевые вертолеты Ми-24. По данным киргизского Минздрава, погибли 35 жителей Киргизии, пострадали около 150.