Немецкие экологи подали еще один иск против строительства газопровода «Северный поток-2»

Он касается незавершенного участка трубопровода «в исключительной экономической зоне Германии». «Союз охраны природы и биоразнообразия» пожаловался в суд Гамбурга на то, что газопровод напрямую разрушает среду обитания морской фауны на дне Балтийского моря на площади размером более 16 футбольных полей.

В апреле другая немецкая природоохранная организация также потребовала в гамбургском суде отмены разрешения на строительство газопровода.