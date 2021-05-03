Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров по урегулированию в Донбассе

Киев намерен добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов. Об этом заявил глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук. Он пояснил, что формат переговоров можно расширить за счет участия должностных лиц более высокого уровня, а также проведя переговоры в другом месте, например, в Европе.
2021-05-03T22:31:18+03:00
2021-05-03T22:31:18+03:00
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22:31, 03 мая 2021
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