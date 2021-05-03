Украина не исключает своего отказа от продолжения минских переговоров по урегулированию в Донбассе

Киев намерен добиваться изменения формата переговорного процесса, если решит, что он не приносит результатов. Об этом заявил глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук. Он пояснил, что формат переговоров можно расширить за счет участия должностных лиц более высокого уровня, а также проведя переговоры в другом месте, например, в Европе.