Джо Байден на возможной встрече с Владимиром Путиным может обсудить стабилизацию двусторонних отношений

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон будет внимательно следить за действиями Москвы, и ответит, «если она решит действовать безрассудно или агрессивно». В то же время он подчеркнул, что США не хотят эскалации, а стремятся к более стабильным отношениям с Россией.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден может затронуть при встрече с Путиным конфликт на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального.