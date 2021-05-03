The Insider подозревает телеканал «Россия 24» в том, что он выдал обозревателя «России сегодня» за «обычного чеха»

В ВГТРК эту информацию еще не комментировали.

В спецрепортаже «Чешский как иностранный» корреспондент берёт интервью у московского жителя Милоша Флайшганса, которого представили как экспата, работающего в чешской компании с представительством в России. В материале сказано, что из-за политического кризиса этому человеку «невольно пришлось стать и миротворцем, и средством массовой информации». В интервью он критиковал чешские СМИ за то, что они предвзято рассказывают о России и говорил, что в его окружении «все боятся» санкций со стороны Кремля.

В свою очередь словацкий интернет-портал ExtraPlus только в минувшем марте называл Флайшганса корреспондентом МИА «Россия сегодня». О его причастности к агентству пишет и сетевое издание The Indiser. По его данным, чех был зарегистрирован как обозреватель российского информационного агентства на петербуржском форуме в 2019-ом году.

В публикации сказано, что, судя по всему, это уже не первая попытка выдать Флайшганса за «обычного чеха». В 2018-ом он был гостем и радиостанции «Москва FM», которая относится к ВГТРК. Там он хвалил Москву за её «масштабность».

Сам Милош Флайшганс также эту информацию не комментировал. На его странице в «Фейсбуке» место работы не указано.