Более 250 журналистов из 63 стран потребовали прекратить нападки на независимые СМИ в России

Заявление опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA. В числе подписантов журналисты BBC, The Guardian, The Washington Post, Le Monde. Авторы приурочили послание ко Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. Они просят российские власти «выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова». В письме говорится, что «с того момента, как президентом России стал Владимир Путин, государство начало оказывать давление на независимые СМИ с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел». В качестве примера приводятся ситуации с обысками и задержаниями сотрудников DOXA, следственные мероприятия в редакции и дома у журналиста «Новой газеты» и главного редактора «Важных историй» Романа Анина, а также признание «иноагентом» издания «Медуза».

Главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков считает, что в нашей стране пространство журналистской свободы сужается неимоверно.

Впрочем, если совместить все, что говорится в разных СМИ, то картина нашей жизни получается полная, отметил Ремчуков.