Евросоюз выразил протест в связи с введением санкций в отношении европейских чиновников

В Брюсселе назвали это решение политически мотивированным и оставили за собой право на принятие ответных мер. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕС по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым, который был вызван сегодня в Еврокомиссию. В Брюсселе предупредили, что создание Москвой списка «недружественных стран» и высылка дипломатов Чехии негативно отразятся на отношениях с Евросоюзом.

В заявлении постпредства России при ЕС в свою очередь говорится, что Чижов дал европейским дипломатам пояснения о принятых санкциях. Стороны обсудили двусторонние отношения и «выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению». «Была отмечена важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге между Москвой и Брюсселем. Российская сторона вновь подтвердила свою готовность к этой работе», — сообщает постпредство.

Евросоюз в марте ввел персональные санкции из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального. В ответ Москва в конце апреля ввела ограничения против европейских чиновников. Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов в эфире «Эхо Москвы» сказал, что цель ответных санкций России показать своему населению, что Россия великая держава и отвечает ударом на удар. Пастухов добавил, что на данном этапе мы аккуратно скатываемся на балансирование между холодной и горячей войной с Западом.