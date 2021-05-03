У владельцев айфонов стали запрашивать разрешение на отслеживание их активности в других приложения

Facebook и Instagram начали запрашивать у владельцев айфонов разрешение на отслеживание их активности в других приложениях и на других сайтах. Уведомления стали получать владельцы смартфонов, обновившие их до iOS 14.5, пишет издание The Verge. В компании объясняют, что информация о пользователях нужна, чтобы соцсети «оставались бесплатными».
2021-05-03T21:33:53+03:00
2021-05-03T21:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 03 мая 2021
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