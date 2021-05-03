У владельцев айфонов стали запрашивать разрешение на отслеживание их активности в других приложения

Facebook и Instagram начали запрашивать у владельцев айфонов разрешение на отслеживание их активности в других приложениях и на других сайтах. Уведомления стали получать владельцы смартфонов, обновившие их до iOS 14.5, пишет издание The Verge. В компании объясняют, что информация о пользователях нужна, чтобы соцсети «оставались бесплатными».