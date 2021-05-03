Московские власти пообещали, что исторический гастроном «Елисеевский» снова откроется для покупателей

Город намерен сохранить уникальный объект, заверил в эфире «Эха» заместитель мэра Алексей Немерюк. Он отметил, что помещение «Елисеевского» находится в собственности города. Сейчас ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей.

120-летний магазин закрылся 11 апреля, так как управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение.