Город намерен сохранить уникальный объект, заверил в эфире «Эха» заместитель мэра Алексей Немерюк. Он отметил, что помещение «Елисеевского» находится в собственности города. Сейчас ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей.
120-летний магазин закрылся 11 апреля, так как управляющая компания не смогла зарегистрировать право собственности на помещение.
Московские власти пообещали, что исторический гастроном «Елисеевский» снова откроется для покупателей
Город намерен сохранить уникальный объект, заверил в эфире «Эха» заместитель мэра Алексей Немерюк. Он отметил, что помещение «Елисеевского» находится в собственности города. Сейчас ведутся судебные разбирательства с арендатором торговых площадей.