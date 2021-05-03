В городе Дагестанские Огни установили бюст Сталина

В интернете это раскритиковали, напомнив о репрессиях против народов Кавказа, которые при нем проводились. Мэр города Джалалутдин Алирзаев заявил, что бюст установили коммунисты без согласования с администрацией и местными жителями. Памятник демонтировали, передает местное издание «Огни TV». Но лидер фракции КПРФ в дагестанском парламенте Махмуд Махмудов пообещал, что бюст вернут, когда будут получены все разрешительные документы.
2021-05-03T21:31:11+03:00
2021-05-03T21:31:11+03:00
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21:31, 03 мая 2021
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