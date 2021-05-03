В городе Дагестанские Огни установили бюст Сталина

В интернете это раскритиковали, напомнив о репрессиях против народов Кавказа, которые при нем проводились. Мэр города Джалалутдин Алирзаев заявил, что бюст установили коммунисты без согласования с администрацией и местными жителями. Памятник демонтировали, передает местное издание «Огни TV». Но лидер фракции КПРФ в дагестанском парламенте Махмуд Махмудов пообещал, что бюст вернут, когда будут получены все разрешительные документы.