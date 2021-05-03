Природоохранная организация NABU подала иск в суд Гамбурга против строительства «Северного потока — 2»

Это касается пока еще не завершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС. В середине апреля жалобу с аналогичными требованиями подала в суд Гамбурга другая немецкая природоохранная организация.

Ранее Европаврламент принял резолюцию с призывом к руководству Евросоюза остановить импорт нефти и газа из России и отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2».