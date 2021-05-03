Президент Польши Анджей Дуда анонсировал обсуждение вступления Украины в НАТО на июньском саммите в Брюсселе

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам польского лидера, в дорожной карте будут перечислены шаги, которые Киеву нужно выполнить для членства в Североатлантическом альянсе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал «Эху», что НАТО не хотело бы брать на себя обязательство считать возможное нападение на Украину нападением на всех членов альянса.

Константин Затулин добавил, что для России вступление Украины в НАТО станет пересечением одной из «красных линий», о которых предупреждал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.