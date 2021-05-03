Евросоюз выразил протест постпреду РФ Владимиру Чижову в связи с введением санкций в отношении европейских чиновников

В Брюсселе назвали это решение политически мотивированным оставили за собой право на принятие ответных мер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС. В нем также отмечается, что создание Россией списка «недружественных стран» и высылка дипломатов Чехии негативно отразятся на отношениях ЕС с Москвой.

В заявлении постпредства России при ЕС говорится, что Чижов дал европейским дипломатам пояснения о санкциях, которые приняла Москва. Стороны обсудили двусторонние отношения и «выразили сожаление в связи с усилившейся в последнее время тенденцией к их ухудшению». В постпредстве также указали, что Россия готова к «выправлению нынешней нездоровой ситуации в диалоге» с Евросоюзом.