На июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта вступления Украины в альянс. В НАТО по-прежнему не готовы принять Украину с предоставлением всех прав стран-членов альянса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

«НАТО все время должно поддерживать огонь в очаге и все время демонстрировать, что «мы при случае Украину в НАТО пустим». Но, насколько я знаю, в НАТО далеко не все рвутся взять на себя обязательства перед Украиной. Даже Курт Волкер, уж, казалось бы, настолько близкий Украине человек, предлагал недавно Украине согласиться на членство в НАТО без 5 пункта, по которому все страны альянса берут на себя обязательство в отношении Украины, то есть нападение на Украину – это нападение на всех членов альянса. Без пятого пункта для Украины НАТО совершенно не нужно. Это не дает гарантии, что НАТОвцы будут воевать за Украину, а еще лучше вместо Украины с Россией. Без этого все остальное является обычным пиаром и фейком», — сказал он.

К.Затулин также отметил, что президент В.Зеленский, будучи кандидатом, обещал, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться на референдуме, однако теперь забыл об этих заявлениях.

Ране стало известно, что на июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта вступления Украины в альянс Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он пояснил, что на саммите в Брюсселе обсудят вопрос безопасности Украины, а в этой связи и всей Центральной Европы, а также вопрос формального указания Киеву пути, по которому надо идти в направлении членства в НАТО. В.Зеленский выразил благодарность А.Дуде за поддержку украинцев и евроатлантических устремлений Киева.