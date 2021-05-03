Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят в июне на саммите в Брюсселе

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в этой карте будут перечислены шаги, которые Киеву нужно выполнить для членства в Североатлантическом альянсе. Дуда также заявил, что Евросоюз может стать сильнее после принятия новых членов.