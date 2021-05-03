Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят в июне на саммите в Брюсселе

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, в этой карте будут перечислены шаги, которые Киеву нужно выполнить для членства в Североатлантическом альянсе. Дуда также заявил, что Евросоюз может стать сильнее после принятия новых членов.
2021-05-03T20:32:18+03:00
2021-05-03T20:32:18+03:00
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20:32, 03 мая 2021
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