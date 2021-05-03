Джо Байден планирует обсудить на возможной встрече с Владимиром Путиным стабилизацию двусторонних отношений.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но будут отвечать на те ее шаги, которые считают недружественными. Ранее Белый дом сообщал, что Байден может затронуть при встрече с Путиным конфликт на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального.
2021-05-03T20:32:01+03:00
2021-05-03T20:32:01+03:00
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20:32, 03 мая 2021
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