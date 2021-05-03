Брюссель выразил протест в связи с введением Москвой санкций против граждан Евросоюза

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым. Его предупредили, что создание Россией списка «недружественных стран» и высылка дипломатов Чехии негативно отразятся на отношениях ЕС с российским правительством. Генсекретари Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы подчеркнули, что Брюссель «оставляет за собой права на новые ответные действия».