Брюссель выразил протест в связи с введением Москвой санкций против граждан Евросоюза

Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза по итогам беседы с постоянным представителем России при ЕС Владимиром Чижовым. Его предупредили, что создание Россией списка «недружественных стран» и высылка дипломатов Чехии негативно отразятся на отношениях ЕС с российским правительством. Генсекретари Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы подчеркнули, что Брюссель «оставляет за собой права на новые ответные действия».
2021-05-03T20:30:48+03:00
2021-05-03T20:30:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2832492-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 03 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…