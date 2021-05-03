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20:03, 03 мая 2021

Жители поселка в Ленинградской области написали на мешках с мусором «Навальный»

Таким образом они попытались привлечь внимание к проблеме незаконных свалок.
Жители поселка Разметелево во Всеволожском районе Ленинградской области выложили несколько больших белых пакетов, на которых красными буквами написали Навальный. Фотографии этих мешков опубликовала группа во ВКонтакте под названием «Полигон «Северная Самарка». Нет свалке!». Таким образом местные активисты пытаются привлечь внимание региональных властей к проблеме несанкционированных свалок. В комментариях к посту уже появилось сообщение от представителя областного Госэконадзора. Она попросила сказать ей точные координаты новой свалки и пообещала разобраться.

Высота полигона «Северная Самарка» уже превысила 50 метров. И хотя он находится в 10 километрах от Петербурга, его уже видно из некоторых районов Северной столицы.


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