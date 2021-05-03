Москва надеется на возобновление авиарейсов между городами РФ и египетскими курортами в ближайшие месяцы

Об этом сказал посол России в Египте Георгий Борисенко. По его словам, авиационные власти и органы

безопасности уже работают по этому вопросу, руководствуясь указаниями президентов двух стран.

Регулярные рейсы между Россией и Египтом были прерваны с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018-го возобновились рейсы в Каир.

В прошлом месяце Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.