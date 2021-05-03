Москва готова работать над улучшением нынешней нездоровой ситуации в диалоге с Брюсселем

Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. Сегодня он был вызван в Еврокомиссию, где ему заявили о несогласии с решением запретить въезд восьми гражданам Евросоюза, в том числе двум высокопоставленным еврочиновникам. В заявлении Европейской внешнеполитической службы это решение названо политически мотивированным и не имеющим никаких юридических оснований.

Также отмечается, что создание Россией списка «недружественных стран» и высылка дипломатов Чехии негативно отразятся на отношениях ЕС с правительством России.

В пятницу на сайте МИД был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В

список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные в марте Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве.