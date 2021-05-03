В Ижевске на астролога составили административный протокол за организацию праздника в честь бога Шив

В Ижевске на астролога Екатерину Калинкину составили административный протокол за организацию праздника в честь бога Шивы. Об этом она сообщили во «ВКонтакте», прикрепив постановление прокурора. Калинкиной вменяют осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства. В документе говорится, что она на нескольких страницах в соцсети выложила посты о религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества. Как отметил прокурор, в Удмуртии не зарегистрировано «объединений» последователей Шивы, а Калинкина не возглавляет такое объединение, поэтому, по мнению прокурора, ее деятельность незаконна.
2021-05-03T19:36:16+03:00
2021-05-03T19:36:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 03 мая 2021
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