В Ижевске на астролога составили административный протокол за организацию праздника в честь бога Шив

В Ижевске на астролога Екатерину Калинкину составили административный протокол за организацию праздника в честь бога Шивы. Об этом она сообщили во «ВКонтакте», прикрепив постановление прокурора. Калинкиной вменяют осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства. В документе говорится, что она на нескольких страницах в соцсети выложила посты о религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества. Как отметил прокурор, в Удмуртии не зарегистрировано «объединений» последователей Шивы, а Калинкина не возглавляет такое объединение, поэтому, по мнению прокурора, ее деятельность незаконна.