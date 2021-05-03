Московский «Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в заключительном матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги и вышел на второе место в турнирной таблице.

В следующем туре «Спартак» 10 мая примет «Химки», «Арсенал», оставшийся на 13-м месте, 8 мая сыграет дома с казанским «Рубином».