Знаменитый фестиваль пива «Октоберфест», который традиционно проходит осенью в Мюнхене, вновь не состоится

Власти второй год подряд решили его отменить из-за коронавируса. Об этом сообщили на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Они обосновали решение невозможностью прогнозировать, как будет развиваться ситуация с ковидом осенью и пояснили, что, что если праздник придется отменять незадолго до открытия, то это грозит огромным финансовым ущербом. Ранее об отмене «Октоберфеста» написала газета «Бильд».