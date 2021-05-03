Знаменитый фестиваль пива «Октоберфест», который традиционно проходит осенью в Мюнхене, вновь не состоится

Власти второй год подряд решили его отменить из-за коронавируса. Об этом сообщили на пресс-конференции премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Они обосновали решение невозможностью прогнозировать, как будет развиваться ситуация с ковидом осенью и пояснили, что, что если праздник придется отменять незадолго до открытия, то это грозит огромным финансовым ущербом. Ранее об отмене «Октоберфеста» написала газета «Бильд».
2021-05-03T19:31:42+03:00
2021-05-03T19:31:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2832468-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 03 мая 2021
Загрузка комментариев...