Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном

Об этом сообщил председатель Союза адвокатов республики Ара Зограбян. Саркисяна избрали президентом Армении в марте 2018 года. Адвокаты подали к нему иск, заявив, что с 2003 по 2012 год у него было гражданство Великобритании. Согласно закону, у кандидата на пост главы государства должно быть только гражданство Армении в течение последних шести лет до выдвижения.