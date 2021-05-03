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19:30, 03 мая 2021

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о сокрытии двойного гражданства президентом страны Арменом Саркисяном

Об этом сообщил председатель Союза адвокатов республики Ара Зограбян. Саркисяна избрали президентом Армении в марте 2018 года. Адвокаты подали к нему иск, заявив, что с 2003 по 2012 год у него было гражданство Великобритании. Согласно закону, у кандидата на пост главы государства должно быть только гражданство Армении в течение последних шести лет до выдвижения.


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