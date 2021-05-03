В Красноярске полиция проверит художницу из-за уличного перфоменса на Пасху

В ходе представления, мужчина, одетый в белые одежды, изображая воскресшего Иисуса Христа, угощал прохожих фруктами. Местный блогер Даниил Рад усмотрел в этом оскорбление чувств верующих и пожаловался в полицию. Сама художница Мария Гасанова сказала в эфире телеканала «Дождь», что не ожидала такого отклика.

В своем Instagram Гасанова также написала, что ранее в проведении перфоманса ей отказал ряд городских площадок, поэтому она решила реализовать задумку на улице.

По статье за оскорбление чувств верующих может грозить до года колонии. Впрочем, оскорбленный блогер уточнил, что не хочет, чтобы участников перформанса сажали. Он считает, что они должны покаяться и может быть, поработать на строительстве храма.