ВОЗ оценит безопасность российской вакцины Спутник V примерно через два месяца, заявила эксперт ВОЗ Марианджела Симао

Она отметила, что у организации до сих пор нет полного досье, но идет процесс предоставления необходимых данных.

«По вакцине института Гамалеи Спутник V наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начинаем инспектировать производство. Наши эксперты посетят пять различных производств российской вакцины. Как только у нас будет полное досье, а также данные о соответствии надлежащей клинической и производственной практике, эта вакцина может быть затем быть оценена технической экспертной группой. Это может произойти в конце июня, но более вероятно – в июле. "

Вакцина Спутник V уже зарегистрирована в ряде стран мира.