Президент Польши объявил о том, что НАТО уже этим летом обсудит сценарий присоединения Украины к альянсу

Ранее выработке такого плана просил Киев.

Через полтора месяца, в середине июня в Брюсселе пройдёт саммит всех стран НАТО, и можно со всей уверенностью сказать, что там будет обсуждаться тема безопасности Украины, — отметил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, в неё входит и вопрос о дорожной карте присоединения восточноевропейской республики к альянсу. «Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства» — цитирует польского президента агентство ТАСС.

Заявление о том, что Грузия и Украина со временем станут членами НАТО в блоке сделали еще в 2008-ом году, тем не менее, за это время План действий по подготовке к вступлению так и не был подготовлен. Без него юридически начать процедуру присоединения к НАТО нельзя.

В начале апреля эту тему поднял президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил составить такой план действий в связи с обострением обстановки на границе с Россией.

В прошлом месяце аналитическая организация Украинский институт будущего опубликовала данные социологического опроса, согласно которому идею вступления в НАТО поддерживают 64 процента населения страны.