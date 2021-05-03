В петербуржской полиции отрицают, что во время футбольного матча «Зенит» — «Локомотив» сотрудники МВД нарушили закон

Ранее на них жаловались болельщики из Москвы.

«Принятые полицией организационные меры позволили обеспечить правопорядок и безопасность всех граждан», а действовала она строго в рамках законодательства. Об этом агентству ТАСС сообщили в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Таким образом там прокомментировали жалобу болельщиков московского «Локомотива». Они утверждали, что после матча их насильно рассадили по автобусам и отвезли в центр города, хотя некоторые фанаты приехали на своих автомобилях. В после этого людей в течение долгого времени не отпускали, из-за чего часть болельщиков опоздала на поезд и на самолёт.

В самом «Локомотиве» произошедшее назвали «абсолютно вопиющим отношением к болельщикам». Там добавили, что уже в середине второго тайма сотрудники Росгвардии не выпускали людей в подтрибунное помещение. Также в клубе отметили, что организаторы не обеспечили на стадионе возможность соблюдения социальной дистанции, несмотря на то, что билетов было продано меньше, чем обещали.

Матч прошёл в минувшее воскресенье на стадионе «Газпром Арена». Петербуржский «Зенит» обыграл «Локомотив» со счётом 6:1 и стал чемпионом футбольной лиги в третий раз подряд.