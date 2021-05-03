На свалке во Всеволожском районе Ленобласти на мешках с мусором появились надписи большими буквами «Навальный»

Так жители поселка Разметелево пытаются добиться уборки мусора. Фотографии мешков 30 апреля были опубликована на страничке во ВКонтакте «Полигон «Северная Самарка». Нет свалке!». Пока мусор не убрали, но на пост отреагировала представитель Госэконадзора. В комментариях она попросила точные координаты свалки и пообещала разобраться.