На юге Армении созданы два новых опорных пункта 102-ой российской военной базы

Об этом сообщил, выступая в парламенте, исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян. Он отметил, что это дополнительная гарантия для обеспечения безопасности не только Сюникской области, но и всей Республики. По словам и. о. главы правительства, защиту всех границ республики осуществляет армяно-российская совместная группировка войск. О том, что Ереван обсуждает с Москвой расширение базы, он говорил в апреле, напоминает РБК. Комментариев с российской стороны пока нет.
2021-05-03T18:31:29+03:00
2021-05-03T18:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 03 мая 2021
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