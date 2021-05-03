На юге Армении созданы два новых опорных пункта 102-ой российской военной базы

Об этом сообщил, выступая в парламенте, исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян. Он отметил, что это дополнительная гарантия для обеспечения безопасности не только Сюникской области, но и всей Республики. По словам и. о. главы правительства, защиту всех границ республики осуществляет армяно-российская совместная группировка войск. О том, что Ереван обсуждает с Москвой расширение базы, он говорил в апреле, напоминает РБК. Комментариев с российской стороны пока нет.