На июньском саммите НАТО будет обсуждаться дорожная карта вступления Украины в альянс

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он пояснил, что на саммите в Брюсселе обсудят вопрос безопасности Украины, а в этой связи и всей Центральной Европы. А также вопрос формального указания Киеву пути, по которому надо идти в направлении членства в НАТО.

Зеленский выразил благодарность Дуде за поддержку украинцев и евроатлантических устремлений Киева.

