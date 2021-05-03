Департамент здравоохранения Москвы утверждает, что смертность за март этого года в столице на 28% выше, чем в 2020

Всего, по данным ведомства, за март скончались 13061 человек. При этом часть из них – от коронавирусной инфекции. Отмечается, что причиной смерти вирус становился и в тех случаях, когда при жизни у человека был отрицательный ПЦР-тест.

Департамент здравоохранения отмечает, что несмотря на избыточную смертность, показатели марта несколько ниже, чем февральские.

Ранее Росстат сообщил, что всего по стране за март скончались от Covid-19 около 15 тысяч человек. Это в свою очередь на 25% больше по сравнению с прошлым годом.

Сегодня, по данным оперативного штаба, в России зарегистрировано около 8,5 тысяч новых случаев инфицирования. Наибольшее число случаев уже традиционно в столице – более 2,5 тысяч человек. Причиной смерти коронавирус стал у 58 москвичей.

По данным Росстата общая смертность в России за 2020 год выросла на 18% — это самый высокий показатель с 2008 года.

Власти Москвы заявляют, что не будут вводить дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Однако носить маски и перчатки нужно обязательно. Более того, в Москве усилен контроль за соблюдением этого режима, — рассказал «Эху» заместитель мэра Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, вероятность жесткого карантина в Москве невелика.