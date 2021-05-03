На Аляске сегодня начинаются масштабные американские военные учения с участием 15-ти тысяч военнослужащих

На учениях Northern Edge-2021 будут задействованы все четыре вида вооруженных сил США.

250 боевых самолетов и несколько военно-морских судов примут участие в учениях в этом году, которые будут проводиться с военных и гражданских аэродромов по всей Аляске, а также с авианосца и морских судов. ВВС США отправляют на Northern Edge свой новый истребитель F-15EX четвертого поколения, известный как Eagle II. F-15EX опробует свою пассивную / активную систему предупреждения выживаемости Eagle, передовую технологию радиоэлектронной борьбы, разработанную для повышения оценки угроз и выживаемости. Несмотря на масштаб военных учений в этом году, Northern Edge-2021 не станет крупнейшим из проводимых раз в два года учений за последние годы. Но эти учения будутт наиболее рассредоточенным, с операциями на земле и в небе над огромными полигонами Аляски, военными объектами, а также гражданскими аэродромами и аэродромами двойного назначения в Фэрбенксе, Анкоридже, Джуно, Кинг-Сэлмон и Колд-Бэй. Учении Northern Edge в этом году пройдут на фоне того, что российские военные самолеты в 2020 году пролетали около воздушного пространства Аляски, «больше ... чем мы видели за любой год после окончания холодной войны», как заявил начальник Северного командования США и командования аэрокосмической обороны США генерал Глен ВанХерк.

Американские военные учения на Аляске пройдут с 3 по 14 мая.