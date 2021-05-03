Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны

В ходе голосования 75 депутатов правящей фракции воздержались. Один депутат голосовал за, трое против. Ранее Пашинян объявил об уходе в отставку, чтобы в стране прошли внеочередные парламентские выборы. В предвыборный период Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Журналист, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов считает. что Москва не будет вмешиваться в выборы в Армении:

Эксперт полагает, что выборы закончатся победой правящей партии и Никол Пашинян опять возглавит страну.

В Армении начались протесты с требованием отставки Пашиняна после того, как он подписал мирное соглашение по Нагорному Карабаху. Армения передала Азербайджану несколько районов непризнанной республики.

В середине апреля Пашинян сообщил о переговорах с Россией по созданию опорных пунктов 102-й российской военной базы на юге Армении. Пашинян называл это дополнительной гарантией в обеспечении безопасности Армении.