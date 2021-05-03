Движение «Голос»* обнародовало свидетельства принуждения бюджетников к голосованию на праймериз «Единой России»

Движение «Голос», признанное российскими властями иностранным агентом, обнародовало свидетельства принуждения бюджетников к голосованию на праймериз «Единой России» и тестированию системы интернет-голосования ЦИК. Ранее «единороссы» утверждали, что на внутрипартийных выборах зарегистрировались почти 2 миллиона избирателей.

Движение «Голос» занимается мониторингом российских выборов с 2000-го года.

Принуждают или уговаривают регистрироваться для участия в праймериз «Единой России» врачей, учителей, членов избирательных комиссий и других бюджетников, а также родителей учащихся и просто жителей разных регионов. Как говорится в материале движения «Голос», люди сами охотно выкладывают в соцсети, телеграм-каналы, родительские чаты школ и детских садов скриншоты переписок, где от них требуют, например, отчитаться о регистрации. А в Краснодарском крае в сеть утекла таблица, в которой местные власти собирали данные по школам – как отмечают в «Голосе», из них следует, что только в одном из районов более 1,5 тысяч человек заставляют принять участие в праймериз и тестировании системы интернет-голосования ЦИК. По данным издания «Открытые медиа», в Санкт-Петербурге бюджетникам за отказ регистрироваться угрожают внесением в список неблагонадежных. Сопредседатель «Голоса» Григорий Мелконьянц рассказал Эху, что все это противозаконно и все такие факты необходимо проверять.

В «Голосе» отмечают, что сгон избирателей важен как с точки зрения создания видимости народной поддержки, так и в качестве обкатки технологий административного принуждения. И перед сентябрьским голосованием эти механизмы будут использовать еще активнее.

Движение «Голос» занимается мониторингом российских выборов с 2000-го года.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом