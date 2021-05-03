Российский представитель при ЕС Чижов сегодня встречается с руководством европейской внешнеполитической службы

Это происходит в связи с тем, что Россия ввела санкции против европейских чиновников. В «черный список» попал, в частности, председатель Европарламента. 10-го мая ситуацию обсудят министры иностранных дел Евросоюза.

Политолог Владимир Пастухов считает, что цель российских санкций – показать своему населению, что Россия великая держава и отвечает ударом на удар.

В российском МИДе сегодня заявили, что сценарий отключения России от международной системы SWIFT пока рассматривается как гипотетический. При этом ведется межведомственная проработка снижения рисков. В качестве альтернативы упоминается система передачи финансовых сообщений Банка России.

Страны «большой семерки» рассмотрят возможность создания механизма по борьбе с российской пропагандой и дезинформацией, — сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Встреча министров начинается сегодня в Лондоне.

По словам Рааба, Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве пытаются сеять недоверие к правительствам западных стран.

Министры встретятся в Лондоне в очном формате впервые за два года, чтобы обсудить глобальные угрозы.