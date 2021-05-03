Главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин рассказал, что ФСБ несколько лет следила за ним и его бывшими коллегами по «Новой газете». Слежка началась с санкции СК, который в 2016-м году возбудил уголовное дело из-за расследования о яхте бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Более 250-ти журналистов из 63-х стран мира, в том числе журналисты Би-би-си, «Гардиан», «Вашингтон Пост», «Монд» и еще десятков СМИ, выступили в поддержку изданий «Важные истории» и «Медуза», а также студенческого журнала DOXA. Как утверждают авторы письма, российские независимые СМИ оказались под серьезной угрозой. Государство оказывает на них давление с помощью законодательных ограничений, смены собственников, штрафов и уголовных дел. В обращении, в частности, упоминается внесение «Медузы» в реестр СМИ-иностранных агентов. Письмо опубликовано сегодня, когда отмечается Всемирный день свободы печати.

Кстати, ОБСЕ советует странам-участницам организации избегать маркировки СМИ иностранными агентами.

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев считает, что российские СМИ, в частности, негосударственные, сталкиваются с большими сложностями в своей работе.

Гусев добавил, что СМИ, зарегистрированные за границей, не могут быть признаны иностранными агентами.