Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию ЕС иностранцам, если они сделали прививку от коронавируса

Препарат должен быть сертифицирован в Европе.

Странам содружества следует разрешить въезд иностранцам, получившим последнюю дозу вакцины не позднее, чем за две недели до пересечения границы. Кроме одобренных Европой вакцин Еврокомиссия предлагает сделать послабления для привитых препаратами из списка ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Путешественники должны иметь возможность подтвердить вакцинацию цифровым сертификатом, которые выдается странами-членами ЕС на индивидуальной основе, или признанным эквивалентом такого документа.

Как уточнила Еврокомиссия, вне зависимости от прививочного статуса в ЕС могут свободно въезжать из Китая, Южной Кореи, Таиланда и ряда других государств. Там, по мнению европейской исполнительной власти, благоприятная эпидемическая обстановка. Список таких стран будет обновляться.

Разрешение на въезд при наличии прививки от COVID-19 не освобождает иностранцев от выполнения привычных эпидемиологических требований. Как пояснил представитель Еврокомиссии Адальберт Янс, путешественникам все равно придется сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.

На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины – это AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Российский препарат Спутник V пока проходит процедуру регистрации.

Зарубежные издания спорят об эффективности российской вакцины от коронавируса Sputnik V.

Поводом к дискуссии об эффективности российской вакцины стали опубликованные венгерскими властями данные, согласно которым у Спутника V — самый низкий уровень смертности (в десятки раз) и наименьший шанс получить повторное заражение, — пишет французская газета Le Figaro. Впрочем, не все эксперты разделяют такой радужный настрой, допуская, что в возможной компиляции данных участвовали только политики, а не представители фармацевтической индустрии.

Критики настаивают на том, что само исследование было непрозрачным и не позволяет оценить чистоту его методики. К примеру, нет сведений, были ли у вакцинированных хоть какие-нибудь заболевания. Так же, как и неизвестно, какое было распределение пациентов по возрастам и времени вакцинации. Любопытен и ещё один момент, — замечает Le Figaro, — Спутник стали использовать позже Pfizer, а во вторых, российской вакциной, в отличие от других, сначала не прививали пожилых людей. То есть, тех, кто находится в категории риска и у кого как раз и развивались серьёзные осложнения после вакцинации. При этом, опрошенный изданием французский иммунолог сказал, что сам по себе не ставит под сомнение эффективность российской вакцины.

Споры вокруг Sputnik V давно стали политическими, — признаёт американская The New York Times и напоминает, как президент Франции Эммануэль Макрон с одной стороны говорил с Владимиром Путиным о поставках её доз; а с другой, его же министр иностранных дел называл эту вакцину — «инструментом пропаганды». Похожая история случилась в Словакии: бывший премьер Игорь Матович договорился о масштабных поставках Спутника, а затем его подвергли критике и он покинул свой пост. Сама вакцина, по утверждению издания Dennik N, не была идентична той, про которую писали в медицинском журнале Lancet.

А вот индийские медиа приветствуют поставки Спутника в эту страну. Как пишет Times of India, в Дели крайне надеются на её эффективность, особенно когда медицинская сфера здесь в полном коллапсе. Похожие настроения и на Филиппинах, «Бюллетень Манилы» пишет, что власти этой страны готовы расширить контракт на поставку вакцины до двух миллионов доз как минимум.

ВОЗ рассчитывает дать свою оценку безопасности «Спутник V» в конце июня-июле, сообщил представитель организации, передают РИА «Новости».

Ученые и политики ФРГ считают, что ограничительные меры — единственный способ победить пандемию коронавируса.

Вакцинация против ковида набирает темп, однако несмотря на это правительство ФРГ призывает граждан к предельной бдительности. Директор института имени Роберта Коха профессор Лотар Вилер заявил «Эху», что лишь меры по ограничению контактов помогут стабилизировать ситуацию. О массовом иммунитете до августа говорить невозможно.

Так что единственный путь предотвратить дальнейшие тяжелые случаи болезни и летальные исходы — строгие ограничения. С ними Германия живет уже полгода. С весны покупки продуктов и поездки в общественном транспорте возможны только в специальной маске высокой степени защиты. Она обязательна и в большинстве учреждений. Закрыты все кафе и рестораны, а также развлекательные заведения. Школы снова работают с середины апреля в урезанном режиме при строгих гигиенических правилах. Обучение в вузах до сих пор дистанционное. На удаленке почти треть работающего населения. Покупки в промтоварных магазинах стали возможны благодаря быстрым антигенным тестам и лишь по предварительной записи. Обязательно тестирование перед уроками в школах и два раза в неделю на рабочем месте. Школьникам антигенные тесты раздаются бесплатно. Работодатели обязаны приобретать их для своих сотрудников.

Действует предупреждение от необязательных туристических поездок за границу. Гостиницы и пансионы в Германии не работают. Хотя граждане чувствуют усталость от длительного периода ограничений, большинство поддерживает принятые меры. Правительство и СМИ обеспечивают наибольшую прозрачность и предоставление обширной информации о различных аспектах пандемии.

Первые послабления ограничительных мер в ФРГ возможны в июне лишь при условии стабильно низких случаев новых заражений.

Минздрав Чехии представил план смягчения карантинных мер на первую половину мая. С сегодняшнего дня в некоторых регионах открываются учреждения по оказанию услуг, музеи, галереи и санатории.

С сегодняшнего дня учащиеся семи регионов Чешской республики вернутся за парты. Правда обучение будет «ротационным»: неделя -в школе, неделя — дома. Вступают в силу и новые правила тестирования школьников и учителей. Оно будет проводиться только один раз в неделю. Новые учащимся нужно тестироваться 2 раза в неделю. Также начинают свою работу детские сады. Правительство представило поправки к условиям посещения салонов красоты. Согласно новым правилам, у клиентов должны быть с собой негативные тесты на коронавирус, всем необходимо быть в респираторах, между посетителями должна быть соблюдена дистанция. Услуги по оказанию ухода за животными также открыты с сегодняшнего дня. В регионах, где количество заболевших не превышает 100 человек на 100 тысяч жителей, откроются музеи, галереи и другие культурные объекты, однако там нельзя будет проводить групповые экскурсии.

Согласно принятому постановлению правительства, следующий список послаблений вступит в силу 10 мая.

Португалия, следуя намеченному плану, снимает очередные карантинные ограничения, практически, возвращаясь к образу жизни до пандемии КОВИД-19.

Масочный режим в публичных местах по-прежнему не отменен, остаются ограничения на заполняемость помещений, восемь муниципалитетов, исходя из неблагополучных показателей, пока не получили разрешение на работу ресторанов, кафе и торговых центров в вечернее время. Однако страна возвращается к свободе перемещений между городами и регионами, к групповым занятиям всеми видами спорта, празднованию свадеб, крестин и прочих торжественных мероприятий, пусть и с сохранением мер предосторожности. Правительство Португальской Республики, вместо снятия ограничений 3 мая, сделало это на два дня раньше, позволив коммерческим заведениям уже в субботу принять долгожданных посетителей. Наплыв туристов выходного дня, особенно в приморские города, оказался крайне неожиданным для местных рестораторов, многие из которых с большим трудом смогли соответствовать создавшейся — почти форс-мажорной — ситуации.

Португальские власти еженедельно отслеживают уровень новых заражений коронавирусом и рейтинг передаваемости инфекции, предупреждая население, что возврат к ужесточению карантинных мер возможен в любое время.