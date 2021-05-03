Стычка между фанатами московского «Спартака» и тульского «Арсенала» произошла на стадионе в Туле

Это случилось во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги. По данным ТАСС, инцидент произошел во время первого тайма. Фанаты выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полицейским. Они разняли дерущихся и создали необходимую полосу безопасности.

Отмечается, что болельщики «Спартака» на стадионе превосходят по числу фанатов домашней команды. Столичный клуб в случае победы в матче поднимется на второе место в турнирной таблице за два

тура до окончания чемпионата.

После первого тайма счет 1:1. Сейчас перерыв.