Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, которому в августе исполнится 91 год, впервые назвал имя своего преемника

Им станет нынешний вице-председатель холдинговой компании Грег Абель, сообщает CNBC со ссылкой на самого Баффета. В ходе собрания акционеров в минувшие выходные на кандидатуру 59-летнего Абеля намекнул многолетний партнер Баффета Чарли Мангер. Позднее, отвечая на вопрос CNBC, Баффет это подтвердил.