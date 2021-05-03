Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, которому в августе исполнится 91 год, впервые назвал имя своего преемника

Им станет нынешний вице-председатель холдинговой компании Грег Абель, сообщает CNBC со ссылкой на самого Баффета. В ходе собрания акционеров в минувшие выходные на кандидатуру 59-летнего Абеля намекнул многолетний партнер Баффета Чарли Мангер. Позднее, отвечая на вопрос CNBC, Баффет это подтвердил.
2021-05-03T17:32:38+03:00
2021-05-03T17:32:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 03 мая 2021
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