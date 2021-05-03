Адвокат Иван Павлов обжаловал меру пресечения по делу о разглашении тайны следствия

Уже несколько защитников подали апелляционные жалобы. Они просят Мосгорсуд отменить постановление Басманного суда Москвы о запрете Павлову определенных действий, отказать следствию в соответствующем ходатайстве, либо, если суд сочтет необходимым, назначить юристу в качестве меры пресечения залог. Об этом сообщил «Интерфакс» адвокат Павлова Александр Мелешко.

Ранее суд запретил руководителю объединения «Команда 29» общаться со свидетелями по делу и пользоваться средствами связи, включая интернет.