Еврокомиссия предложила открыть границы для иностранных туристов, привитых от коронавируса

Разрешение предлагается распространить на вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств и Всемирной организацией здравоохранения для применения в экстренных ситуациях. Прививка должна быть сделана по меньшей мере за 14 дней до прибытия в ЕС. Ее надо подтвердить с помощью цифрового сертификата.

Дети, которым пока нельзя делать прививки, могут въехать вместе с привитыми родителями, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Чтобы рекомендации Еврокомиссии вступили в силу, их должны утвердить все страны сообщества в Совете ЕС. Первое обсуждение пройдет 5 мая.