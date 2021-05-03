Столичные власти считают пока маловероятной отмену масочно-перчаточного режима в Москве

Об этом сообщил в интервью «Эху Москвы» первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк. Он отметил, что коронавирус еще не побежден, а маски, печатки и дистанция помогают спасать жизни .

По его словам, контроль за соблюдением масочного режима проводится «практически везде» и процент ношения масок «достаточно высокий».

Немерюк также сказал, что решение о возобновлении работы фестивалей в Москве примут после майских праздников. «Скорее всего, возобновят», — добавил он.

Накануне «Организатор перевозок» сообщил, что в течение всех майских праздников наличие масок и перчаток у пассажиров в общественном транспорте будут проверять более 1200 контролеров. По данным управления, 99% пассажиров спускаются в метро в масках и около 70% — в перчатках, однако, пройдя турникеты, многие снимают средства защиты.